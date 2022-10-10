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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Абаскаль поставил «Спартаку» атакующий футбол»

10 Октября 2022 • 12:53 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о футболе «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Гильермо Абаскаль поставил «Спартаку» отличный атакующий футбол, который напоминает ту самую чемпионскую команду. С каждым матчем «Зенит» теряет очки, а «Спартак» всем доказывает, что в этом сезоне команда способна бороться за чемпионство», — заявил итальянский специалист в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Каррера является последним тренером, приводившим «Спартак» к чемпионскому титулу в 2017 году.

Под руководством Гильермо Абаскаля «красно-белые» занимают третье место в таблице Премьер-лиги с 25 очками. Уверенная победа над «Крыльями Советов» со счётом 5:2 увеличила победную серию «Спартака» до трёх игр.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Гильермо Абаскаль
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