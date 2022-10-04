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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци считает, что «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство

04 Октября 2022 • 14:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что «красно-белым» по силам навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Составит ли «Спартак» конкуренцию «Зениту» в РПЛ? Конечно, им это по силам. «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что после 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 29 набранных очков. «Красно-белые» отстают от петербуржцев на семь баллов. Очная встреча этих команд в 8-м туре завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Франко Камоцци
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