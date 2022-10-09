Шавло оценил игру Соболева с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре форварда «красно-белых» Александра Соболева в матче с «Крыльями Советов».

«В первом тайме ему было тяжело, прессинговал, но во второй половине мобилизовался. Главное — Александр забивает», — заявил Шавло «РБ Спорту».

Эксперт считает, что Шамар Николсон играл с Соболевым в одной точке, поэтому многое не получалось, а потом на поле вышел Антон Зиньковский, который сыгран с Соболевым. Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль угадал в этой игре с заменами, добавил Шавло.

«Красно-белые» одержали победу в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 5:2. Соболев отметился дублем и был признан лучшим игроком матча.