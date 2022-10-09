Павлюченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»

Экс-форвард сборной России и столичного «Спартака» Роман Павлюченко высказался насчет предстоящего поединка между «народной командой» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» дома точно будет фаворитом. При определенном настрое никаких проблем не должно быть. Думаю, команда два-три гола забьет «Крыльям». Должны уверенно побеждать», - цитирует Павлюченко «Спорт-экспресс».

Поединок состоится сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой игрой «Спартак» занимает четвертое место, а «Крылья» идут на 11-й строчке.