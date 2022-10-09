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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»

09 Октября 2022 • 10:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.63 X 4.40 2 5.50
Через 3 ч. 16 мин.

Экс-форвард сборной России и столичного «Спартака» Роман Павлюченко высказался насчет предстоящего поединка между «народной командой» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» дома точно будет фаворитом. При определенном настрое никаких проблем не должно быть. Думаю, команда два-три гола забьет «Крыльям». Должны уверенно побеждать», - цитирует Павлюченко «Спорт-экспресс».

Поединок состоится сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой игрой «Спартак» занимает четвертое место, а «Крылья» идут на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Роман Павлюченко
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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