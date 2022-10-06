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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эшуорт ищет новых сотрудников в скаутский отдел «Спартака»

06 Октября 2022 • 11:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт ищет новых сотрудников в скаутский отдел московского клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, в качестве кандидатов рассматриваются как российские, так и зарубежные специалисты. Также возможно, что англичанин будет прибегать к помощи независимых скаутских агентств.

Напомним, Эшуорт был назначен спортивным директором «Спартака» 26 сентября. Ранее он работал в таких клубах, как «Ростов» и «Астана».

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 22 очка, расположившись на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 9 октября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Спартак Москва Пол Эшуорт
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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