Эшуорт ищет новых сотрудников в скаутский отдел «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт ищет новых сотрудников в скаутский отдел московского клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, в качестве кандидатов рассматриваются как российские, так и зарубежные специалисты. Также возможно, что англичанин будет прибегать к помощи независимых скаутских агентств.

Напомним, Эшуорт был назначен спортивным директором «Спартака» 26 сентября. Ранее он работал в таких клубах, как «Ростов» и «Астана».

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 22 очка, расположившись на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 9 октября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.