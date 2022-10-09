В воскресенье «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче двенадцатого тура Премьер-лиги со счётом 5:2. После игры воспитанники «Чертаново» сделали фото в поддержку экс-директора академии Николая Ларина. Последний, как известно, получил три года колонии – его признали виновным в деле о мошенничестве.

На фото, которое в телеграм-канале опубликовал футболист «Спартака» Наиль Умяров, можно заметить футболки с текстом: «Свободу Николаю Ларину».

Лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит». Питерцы опережают ближайшего преследователя на пять зачётных баллов.