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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Крыльях Советов» отреагировали на слова Генича о задержке зарплаты

05 Октября 2022 • 19:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о финансовом положении в клубе, а также высказался по поводу слов комментатора Константина Генича.

«Конечно, Константин глубоко погружен в российский футбол и обладает большим количеством разной информации. В своем комментарии он уточнил, что именно предполагает, а не утверждает, что в нашем клубе есть задержки зарплаты», - приводит слова Андреева «Чемпионат».

В ходе разговора он сообщил, что всем представителям клуба заработная плата начисляется в положенное время.

«На самом деле, в «Крыльях» нет задержек зарплат уже три с половиной года», - сказал Андреев.

Самарская команда после 11 туров располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе две победы и пять ничьих. В группе Фонбет Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и «Факелом» «Крылья» занимают вторую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Константин Генич зарплата Вадим Андреев
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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