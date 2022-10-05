В «Крыльях Советов» отреагировали на слова Генича о задержке зарплаты

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о финансовом положении в клубе, а также высказался по поводу слов комментатора Константина Генича.

«Конечно, Константин глубоко погружен в российский футбол и обладает большим количеством разной информации. В своем комментарии он уточнил, что именно предполагает, а не утверждает, что в нашем клубе есть задержки зарплаты», - приводит слова Андреева «Чемпионат».

В ходе разговора он сообщил, что всем представителям клуба заработная плата начисляется в положенное время.

«На самом деле, в «Крыльях» нет задержек зарплат уже три с половиной года», - сказал Андреев.

Самарская команда после 11 туров располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе две победы и пять ничьих. В группе Фонбет Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и «Факелом» «Крылья» занимают вторую строчку.