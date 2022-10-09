Осинькин надеется, что игрокам «Спартака» не хватит сыгранности

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Все пристально всматриваются, как Абаскаль модернизирует игру «Спартака», особенно в атаке. Изучая этот вопрос, что бы вы отметили из сильных и слабых сторон нынешнего «Спартака»?

- У них определенная текучка в обороне есть, большая достаточно. Сейчас, когда не хватает немножечко, есть травмы определенных футболистов в группе атаки, и стабильных мест в атаке. Сейчас вот только есть в шестерке атакующей только у Зобнина, Соболева и Промеса. Всё остальное достаточно сильно ротируется. Может быть, где-то сыгранности нет. Надеюсь, не хватит. Определенным образом, конечно, мы видим, что схема немножечко варьируется, но в целом она варьируется только учитывая индивидуальные качества определенных футболистов. Сегодня, например, два высоких нападающих, и думаю, что давление на нас будет достаточно большим.