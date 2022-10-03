​Рианчо оценил игру Промеса

Куинси Промес находится в отличной форме. В одиннадцати прошедших турах чемпионата России голландец записал на свой счёт девять голов. Игру Промеса оценил Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке» тренером.

«Промес - хороший футболист, игрок топ-уровня. В этом сезоне он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, если продолжит так играть», - сказал Рианчо, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Рианчо, решение о возвращении в «Спартак» Промеса было верным.

«С ним «Спартак» намного сильнее», - отметил испанский специалист.

На текущий момент «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. Правда, в понедельник вечером обойти команду Гильермо Абаскаля может «Краснодар».