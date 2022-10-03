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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Рианчо оценил игру Промеса

03 Октября 2022 • 16:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.60 X 4.30 2 5.20
09.10 14:00

Куинси Промес находится в отличной форме. В одиннадцати прошедших турах чемпионата России голландец записал на свой счёт девять голов. Игру Промеса оценил Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке» тренером.

«Промес - хороший футболист, игрок топ-уровня. В этом сезоне он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, если продолжит так играть», - сказал Рианчо, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Рианчо, решение о возвращении в «Спартак» Промеса было верным.

«С ним «Спартак» намного сильнее», - отметил испанский специалист.

На текущий момент «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. Правда, в понедельник вечером обойти команду Гильермо Абаскаля может «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Куинси Промес
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.38 3.70 2.90
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