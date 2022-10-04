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Инсаурральде: «Спартак» — важная часть моей карьеры» эксклюзив

04 Октября 2022 • 16:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде, в настоящее время выступающий за «Индепендьенте», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» признался, что продолжает следить за московской командой.

Отметим, что вчера, 3 октября, аргентинскому футболисту исполнилось 38 лет.

«Да, у меня вчера был день рождения, написали и многие ребята с кем я играл в «Спартаке». Это очень приятно. Счастлив, что еще могу выходить на поле и приносить пользу в свои 38 лет. Очень часто возраст ничего не значит.

Следите за «Спартаком»?

В курсе основных событий, сейчас команда двигается хорошо. Россия и «Спартак» — важная часть моей карьеры, там я встретил много прекрасных людей. Всегда желаю «Спартаку» самого лучшего. И я всегда вспоминаю невероятных фанатов «Спартака», такое не забывается. Посылаю им самые сердечные объятия!» — заявил Инсаурральде.

Напомним, защитник выступал за «Спартак» в период с 2012 по 2015 год. Всего в составе «красно-белых» футболист провёл 49 матчей, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хуан Инсаурральде
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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