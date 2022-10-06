Опция назначения Казарцева на ВАР не рассматривалась

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что опция назначения Василия Казарцева в качестве арбитра ВАР не изучалась. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Перед этим появилась информация о том, что Казарцев назначен главным арбитром на игру 12-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Столичный коллектив располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Мир Российской премьер-лиги, клуб из Самары - на 11-м месте.

Матч состоится девятого октября на домашнем поле «красно-белых», стартовый свисток прозвучит в 14:00.