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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Опция назначения Казарцева на ВАР не рассматривалась

06 Октября 2022 • 20:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что опция назначения Василия Казарцева в качестве арбитра ВАР не изучалась. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Перед этим появилась информация о том, что Казарцев назначен главным арбитром на игру 12-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Столичный коллектив располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Мир Российской премьер-лиги, клуб из Самары - на 11-м месте.

Матч состоится девятого октября на домашнем поле «красно-белых», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Судейство Чемпионат России РПЛ VAR Василий Казарцев Павел Каманцев
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