​В «Спартаке» такого не было с 1999 года: Соболев забил в 6 матчах кряду

В двенадцатом туре чемпионата России «Спартак» принимает «Крылья Советов». В начале второго тайма московскую команду вывел вперёд нападающий Александр Соболев.

Как сообщает телеграм-канал «ПроСпартак», Соболев стал первым игроком «Спартака» с 1999 года, которому удалось забить в шести матчах подряд.

Голевая серия Александра Соболева началась в сентябре. В её рамках нападающий забивал «Зениту», «Ростову», «Факелу», «Локомотиву», снова «Зениту» и теперь «Крыльям Советов». Прошлую игру против «Пари НН» Соболев пропускал из-за дисквалификации.

Следить за развитием событий в матче «Спартак» - «Крылья Советов» можно в текстовой трансляции.