Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» рассказали о состоянии Мозеса

09 Октября 2022 • 14:29 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Крылья Советов
1 1.63 X 4.40 2 5.50
1-й тайм

Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «Спартака», высказался на тему состояния Виктора Мозеса.

Напомним, что Мозес травмировался в августе. Нигериец перенёс хирургическое вмешательство и вернётся на поле в следующем календарном году.

«Мозес восстанавливается дома, в Лондоне. На днях мы говорили по видеосвязи. Он достаточно позитивен. Восстановление идёт положительно», - сказал Мележиков журналистам.

По словам гендиректора «Спартака», Виктор Мозес должен вернуться в Москву в конце октября.  

«Спартак» в воскресенье проводит домашний матч РПЛ против «Крыльев Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Евгений Мележиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
44 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
0
1
1.55 4.50 5.80
Видео
09.10.22 в 16:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
09.10.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Пари НН Пари НН
2.75 3.35 2.65
Видео
09.10.22 в 19:00
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
2.22 3.85 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Плутник не поддерживает назначение Ротенберга на место Цорна
14:38 · Россия. Премьер-лига
Голевая контратака «веером» в исполнении «Крыльев Советов» - видео видео
14:36 · Россия. Первая лига
​Слуцкий: «Мы что, Мбаппе купили?»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Антона Миранчука заявил, что травма игрока оказалась несерьёзной
14:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о состоянии Мозеса
14:20 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотиву» раньше нужно было уволить Циннбауэра и Цорна
14:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил от «Крыльев Советов» уже на седьмой минуте
14:12 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» высказался о трансферном бюджете клуба
14:03 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Позовут в «Локомотив» — пойду. Дайте ещё один-два дня»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Крылья» показывают очень динамичный футбол, очень активный футбол»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Осинькин надеется, что игрокам «Спартака» не хватит сыгранности
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
13:13 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили причину отсутствия Игнатова в игре с «Крыльями»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Денисов сравнил Абаскаля с Виторией и Ваноли
12:39 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили рассказал, как Цорн отказал ему в выдаче бесплатного абонемента на матчи «Спартака»
Все новости
Рекомендуем