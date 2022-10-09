В «Спартаке» рассказали о состоянии Мозеса

Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «Спартака», высказался на тему состояния Виктора Мозеса.

Напомним, что Мозес травмировался в августе. Нигериец перенёс хирургическое вмешательство и вернётся на поле в следующем календарном году.

«Мозес восстанавливается дома, в Лондоне. На днях мы говорили по видеосвязи. Он достаточно позитивен. Восстановление идёт положительно», - сказал Мележиков журналистам.

По словам гендиректора «Спартака», Виктор Мозес должен вернуться в Москву в конце октября.

«Спартак» в воскресенье проводит домашний матч РПЛ против «Крыльев Советов».