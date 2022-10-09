​Федун отреагировал на крупную победу «Спартака»

В воскресенье «Спартак» порадовал армию своих болельщиков крупной победой над «Крыльями Советов» - 5:2. Комментарий насчёт этого результата команды дал бывший владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Какие впечатления от матча? А какие они могут быть, когда счёт – 5:2? Снова волевая победа! Ребята – молодцы, команда здорово играет в атаке. Ощущения только позитивные!» - сказал Федун «Матч ТВ».

Теперь «Спартак» будет готовиться к битве против ЦСКА. Главное дерби Москвы в Премьер-лиге пройдёт в воскресенье, 16 октября.

Напомним, что «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, в воскресенье вечером обойти «красно-белых» может «Ростов».