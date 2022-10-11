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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов высказался о победной серии «Спартака»

11 Октября 2022 • 10:53 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался об успешной серии «народной команды».

«Мы сделали определенные выводы после матча с «Ростовом». Со стороны виднее, изнутри ничего рассказывать не хочу. У нас сейчас хороший коллектив - это самое главное», - цитирует полузащитника «Спорт-экспресс».

Подопечные Гильермо Абаскаля идут на 5-матчевой победной серии. В турнирной таблице Премьер-лиги «народная команда» располагается на третьем месте, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

В 13-м туре «красно-белые» встретятся с ЦСКА. Столичное дерби состоится 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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