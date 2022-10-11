Литвинов высказался о победной серии «Спартака»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался об успешной серии «народной команды».

«Мы сделали определенные выводы после матча с «Ростовом». Со стороны виднее, изнутри ничего рассказывать не хочу. У нас сейчас хороший коллектив - это самое главное», - цитирует полузащитника «Спорт-экспресс».

Подопечные Гильермо Абаскаля идут на 5-матчевой победной серии. В турнирной таблице Премьер-лиги «народная команда» располагается на третьем месте, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

В 13-м туре «красно-белые» встретятся с ЦСКА. Столичное дерби состоится 16 октября.