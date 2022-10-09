Игнатов высказался о своём состоянии здоровья

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился информацией о своём самочувствии.

«Как мое здоровье? Нормально, все потихоньку, спасибо», — заявил Игнатов порталу «Спорт-Экспресс».

Отметим, что хавбек пропускает матч 12-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» из-за небольшого повреждения. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что 22-летний игрок будет готов принять участие в предстоящем дерби с ЦСКА, которое состоится 16 октября.

В этом сезоне на счету Игнатова один забитый мяч и две результативные передачи в десяти матчах с учетом всех турниров.