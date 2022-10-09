​«Спартак» - «Крылья Советов»: в перерыве произошла стычка

Воскресную программу двенадцатого тура Российской премьер-лиги открывают «Спартак» и «Крылья Советов». После первого тайма на табло «Открытие Арены» горит счёт 1:1. В перерыве между представителями команд произошла стычка. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», не раскрывая подробностей.

Стоит напомнить, что по ходу первого тайма судьи не засчитали сразу два гола «Спартака». На матче работает бригада Василия Казарцева. Он впервые обслуживает игру «красно-белых» со времён их скандального матча против «Сочи», после которого Леонид Федун грозился снять команду с чемпионата.

Следить за матчем «Спартак» - «Крылья Советов» можно в текстовой трансляции.