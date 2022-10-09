В «Спартаке» объяснили причину отсутствия Игнатова в игре с «Крыльями»

В «Спартаке» прокомментировали отсутствие полузащитника команды Михаила Игнатова в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», который состоится сегодня, 9 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Михаил Игнатов получил небольшое повреждение, на этот матч тренерский штаб его решил приберечь», — приводит слова пресс-службы московского клуба Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Игнатов провёл в составе «Спартака» 10 матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.

На данный момент «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 набранных очка.