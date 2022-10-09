​«Впереди ЦСКА»: Соболев обратился к фанатам «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев обратился к фанатам после воскресной победы над «Крыльями Советов» со счётом 5:2.

«Красно-белые», всех с победой! Нелёгкая была игра, но рад, что победили. Идём дальше. Впереди ЦСКА», - сказал Соболев на видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака» в «Телеграме».

Александр Соболев в игре против «Крыльев Советов» отметился дублем. Нападающий был признан лучшим игроком этого матча.

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток футболисты команд услышат в 20:00.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ.