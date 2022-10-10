Промес: «Большая победа «Спартака»

В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» встречался с самарскими «Крыльями Советов». «Красно-белые» отпраздновали крупную победу со счетом 5:2.

«Большая победа», - оставил сообщение голландский полузащитник в своих социальных сетях.

В прошедшем противостоянии Промес отметился двумя забитыми мячами, благодаря чему вышел на первое место в бомбардирской гонке.

По итогам 12 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 25 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.