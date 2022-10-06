Ребров: Смотрю на игроков, как на своих детей

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился информацией о своём отношении к игрокам «красно-белых».

«Когда ты сам футболист, то все крутится вокруг тебя. Когда ты переходишь в другую роль, то делаешь все для игроков. И уже смотришь на них как на своих детей», — написал бывший вратарь у себя в телеграм-канале. Напомним, Ребров защищал цвета московского клуба с 2011 по 2021 год.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка за 11 матчей. В предстоящем туре «красно-белые» примут «Крылья Советов», игра пройдет 9 октября в 14:00 по мск.