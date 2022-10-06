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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров: Смотрю на игроков, как на своих детей

06 Октября 2022 • 20:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.10 14:00

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился информацией о своём отношении к игрокам «красно-белых».

«Когда ты сам футболист, то все крутится вокруг тебя. Когда ты переходишь в другую роль, то делаешь все для игроков. И уже смотришь на них как на своих детей», — написал бывший вратарь у себя в телеграм-канале. Напомним, Ребров защищал цвета московского клуба с 2011 по 2021 год.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка за 11 матчей. В предстоящем туре «красно-белые» примут «Крылья Советов», игра пройдет 9 октября в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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