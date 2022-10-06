Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов считает, что Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория

06 Октября 2022 • 13:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.60 X 4.30 2 5.30
09.10 14:00

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался по поводу наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению Ледяхова, испанский специалист работает лучше, чем его предшественники Руй Витория и Паоло Ваноли.

«Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 22 очка, расположившись на четвёртой строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч москвичи проведут 9 октября против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Руй Витория Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
13:45 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» подтвердили, что планируют продлить контракт с Кузяевым
13:37 · Россия. Премьер-лига
Анохин вошёл в состав комитета РФС по маркетингу
13:32 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов считает, что Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория
13:11 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Преждевременно называть «Зенит» чемпионом»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Соболев — самый яркий центральный нападающий РПЛ»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «У Ваноли и Витории были другие условия по сравнению с Абаскалем»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил игру «Спартака» при Абаскале
12:06 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Спартака» Селихов рассказал, когда решится вопрос с контрактом
11:57 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о российских паспортах для Малкома и Клаудиньо
11:54 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Смотреть все игры РПЛ — потеря времени»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби ЦСКА - «Динамо»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Не стал бы придавать большого значения результату матча «Спартак» — «Зенит»
11:38 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» продлил контракт с Зубенко
11:32 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок» Камышев поделился впечатлениями от знакомства с Жирковым
11:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Зобнин не считает нужным выступать за сборную России»
Все новости
Рекомендуем