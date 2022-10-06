Ледяхов считает, что Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался по поводу наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению Ледяхова, испанский специалист работает лучше, чем его предшественники Руй Витория и Паоло Ваноли.

«Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

После 11 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 22 очка, расположившись на четвёртой строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч москвичи проведут 9 октября против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.