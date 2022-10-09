Пять голов и дыра в обороне: кто из игроков «Спартака» проявил себя в матче с «Крыльями»

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Пять голов при пяти ударах в створ ворот. «Спартак» предъявил чудеса реализации и выбрался на второе место, став главным преследователем «Зенита». Вроде бы стоит порадоваться, но с такой игрой в обороне вряд ли можно кричать о претензиях на золото РПЛ. А «Крылья Советов» могут только винить себя (и Селихова с Промесом и Соболевым) в том, что уезжают из Москвы без набранных очков. Сегодня «Спартак» сыграл очень разношёрстно, половина команды матч откровенно провалила, половина по традиции смотрелась классно. Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 59:41, удары по воротам – 14:14, в створ – 5:7, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Видео

0:1. Гол Романа Ежова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Промес забивает из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:2. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:2. Гол Амара Рахмановича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:2. Гол Руслана Литвинова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 5:2. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,5. Два гола пропустил Селихов, но с такой обороной просто обязан получать хорошую оценку. Вполне могла быть ничья 5:5, если бы не сейвы Александра. Удары Ежова, Пиняева и Глушенкова были сверхопасными, но Селихов справился, а всего накопил пять сейвов.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. Левый фланг (и полуфланг) обороны «Спартака» был просто разорван Глушенковым, Ежовым и Витюговым. Простейшие комбинации ставили в тупик Джикию, Георгий всегда проигрывал темп, касание. Часто пожарил, четыре раза просто сыграл на вынос.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Куда больший объём работы проделал Литвинов, поднимавшийся до опорной зоны, ещё и гол забил, окончательно успокоивший «Крылья Советов», так что на фоне Джикии Руслан смотрится сильно выигрышнее.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,5. Большую часть матча провёл в атаке, но успел всё проиграть в обороне. Постоянно упускал Романа Ежова, открывшего счёт, а когда подключался сам – терял мяч в дриблинге. Так было три раза из трёх. Очень слабый матч провёл Хлусевич.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,0. Предстояло Денисову справится с проспектом Самары Сергеем Пиняевым и в целом Даниил свою задачу выполнил. Три отбора, шесть выигранных единоборств из восьми. Голевая передача на Промеса тоже идёт в актив, но общая неудовлетворительная оценка оборонительной игре «Спартака» не даёт рассыпаться в комплиментах.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Довольно редкое явление для «Спартака» Абаскаля – слабый матч Романа Зобнина. Сегодня приходилось часто отрабатывать в обороне, с чем Зобнин справлялся не очень. Пускал за спину Витюгова и Ежова, никак не контролировал открывания в своей зоне.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,5. Наиль по статистике выглядел лучше (три отбора, два перехвата, пять выигранных единоборств из семи), но всё равно оказывал слабое влияние на игру для центрального полузащитника. Постоянно пасовал поперёк поля или назад, совсем не обострял.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. Как-то растворился на поле Пруцев, не нашедший себя в этом треугольнике Абаскаля. Очень плохо вёл борьбу, выиграв всего один эпизод из четырёх, никак не мог отобрать мяч у Коваленко, не помогал атакующей игре на правом фланге.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 9,0. Один фееричный матч за другим выдаёт Куинси Промес. Уже каким-то моветоном становится утверждение о том, что вся атакующая игра «Спартака» была завязана на голландце. Три гола забил Куинси (один не засчитали), отдал голевую передачу на Литвинова и придумал ещё в десяток острых атак «Спартака».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,5. Мощно вернулся и Соболев, вновь пополнивший бомбардирский счёт. Дубль (за два удара в створ) на счету форварда «красно-белых», среди которых значится и победный гол. Напрягал он оборону «Крыльев» и в остальные минуты, выиграв борьбу шесть раз из 11, постоянно прессингуя.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о. За час игрового времени Шамар так и не понял, как полезно разбавить взаимодействия Промеса и Соболева.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,0. Шикарный выход на замену – голевая передача через две минуты. Только вот поддержать этот темп Антон не сумел, далее сбившись на индивидуальные действия.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

МИХА МЕВЛЯ – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.