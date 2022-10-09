​Соболев отреагировал на сравнения с Холанном

Александр Соболев забивал в каждом из шести своих последних матчей за «Спартак». Нападающего даже стали сравнивать с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити», чья результативность восхищает. Сам Соболев отреагировал на эти сравнения.

«Мне до Холанна как пешком… до Китая. Какой я Холанн? Пока это разные вселенные», - рассказал Соболев представителям СМИ.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» на своём поле разгромил «Крылья Советов» с результатом 5:2. Команда Гильермо Абаскаля поднялась на второе место в турнирной таблице. Впрочем, до конца тура обойти «красно-белых» может «Ростов».