Гендиректор «Спартака» высказался о трансферном бюджете клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о бюджете команды на зимнее трансферное окно.

«Бюджет «Спартака» на зимнее трансферное окно будет € 20 млн? Где вы эту информацию берете – я не знаю. Я не буду распространять информацию о средствах и бюджете», — передает слова Мележикова «Чемпионат».

Представитель «красно-белых» сообщил, что клуб продолжает подготовку к трансферному окну, поэтому бюджет еще не утвержден.

На данный момент «Спартак» встречается с «Крыльями Советов» в рамках матча 12-го тура РПЛ. За событиями встречи можно следить на портале LiveResult.ru.