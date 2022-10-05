Кавазашвили: «Селихов ничуть не испортит игру «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о ситуации вокруг голкипера «красно-белых» Александра Селихова, чей контракт с московским клубом истекает в конце года.

Ветеран считает, что Селихов должен играть в топовом клубе, где сможет получать постоянную игровую практику.

«Если вратарь не играет, он деградирует, привыкает к тому, что он запасной. Не знаю, на что опирается Селихов, когда заходят разговоры о его будущем.

Он ничуть не испортит игру «Зенита». Проблема в том, что вратарская позиция в лучших российских клубах сейчас занята. Но остаются команды второстепенные, ему обязательно надо играть», — цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Селихов провёл в составе «Спартака» девять матчей, в которых пропустил девять голов и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.