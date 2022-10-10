Писарев: «Такой «Спартак» может победить ЦСКА»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Николай Писарев высказался о победе «красно-белых» над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Хорошая игра от «Спартака», мне понравилась. Такой «Спартак» может победить ЦСКА. Не помешает ли, что слишком много голов забили? Не хватит на дерби? Не помешает», - передает слова специалиста ТАСС.

Напомним, что московское дерби между «армейцами» и «красно-белыми» состоится 16 октября на стадионе «Открытие Банк Арена».

После 12 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, а ЦСКА идет на четвертой строчке.