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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарев: «Такой «Спартак» может победить ЦСКА»

10 Октября 2022 • 09:20 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Николай Писарев высказался о победе «красно-белых» над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Хорошая игра от «Спартака», мне понравилась. Такой «Спартак» может победить ЦСКА. Не помешает ли, что слишком много голов забили? Не хватит на дерби? Не помешает», - передает слова специалиста ТАСС.

Напомним, что московское дерби между «армейцами» и «красно-белыми» состоится 16 октября на стадионе «Открытие Банк Арена».

После 12 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, а ЦСКА идет на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Николай Писарев
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