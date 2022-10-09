Артём Ребров: «Потасовка? Да это просто футбол»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» крупно переиграл «Крылья Советов», а одним из главных событий матча стала потасовка в перерыве, причем не между футболистами, а между административными сотрудниками команд.

Ситуацию прокомментировал Артем Ребров, технический координатор московского клуба. Он считает, что ничего серьезного не произошло, а имевшие место события - типичный антураж для зрелищных игр.

- Что за потасовка? Это футбол. Кричали там громко? Кто кричал? Просто общались, никто не кричал, - заявил Ребров в эфире телеканала «Матч ТВ».