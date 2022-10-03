​Хлусевич надеется в ближайшее время забить гол за «Спартак»

Полузащитник Даниил Хлусевич выступает за «Спартак» с середины прошлого сезона. С тех пор футболист провёл за «красно-белых» 26 матчей, но при этом ни разу не забил. Хлусевич дал комментарий на этот счёт.

«Когда уже забью за «Спартак»? Команда выигрывает? Да. Это самое важное. Забью тогда, когда надо будет. Надеюсь, в ближайшее время», - высказался Хлусевич, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

21-летний Даниил Хлусевич оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 4 миллиона евро.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 9 октября. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Крылья Советов».