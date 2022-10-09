Соболев объяснил оригинальное празднование гола

Лучший футболист матча «Спартак» - «Крылья Советов» (5:2) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что за тенденция, что вы первыми пропускаете, но затем побеждаете все равно?

- Да, фору даем просто. На самом деле просто так получается. До этого мы четыре или три игры пропустили только один гол, с «Нижним». Поэтому сегодня пропустили два. Будем над этим работать.

- В чем специфика вашей схемы? То вы правый нападающий, то вы один из двух нападающих. Как вы в этой схеме работаете?

- Я уже говорил, просто ситуативно. В каких-то моментах налево, в каких-то направо. Бывает слева момент, потом от ворот условно. Я остался слева, доигрываю. Проблем в этом нету, взаимозаменяем друг друга.

- Забить бывшей команде - особые эмоции?

- Наверное, уже нет. Я уже забивал им и не раз. Чтобы прямо-таки принципиальная игра, такого уже для меня нет.

- Объясните специфику празднования. Вы чертили в воздухе ВАР-монитор. Или что это было?

- Да, ВАР-монитор. Просто два гола не засчитали. Наверное, просто такая радость.

- Перед ЦСКА в хорошей форме «Спартак». Можно так говорить?

- Я думаю, не знаю, сейчас скажу опять… Посмотрим после игры с ЦСКА, в хорошей ли форме «Спартак».