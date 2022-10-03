​Кавазашвили высказался о ситуации Селихова в «Спартаке»

Анзор Кавазашвили, который в своё время выступал за «Спартак», высказался о ситуации голкипера команды Александра Селихова.

«Если вы обратили внимание, Максименко в последнее время начал выходить в основном составе. Получается, что что-то между Селиховым и руководством «Спартака» не ладится», - такой вывод сделал Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Действующий контракт Александра Селихова со «Спартаком» рассчитан до конца 2022 календарного года. Таким образом, уже через три месяца 28-летний вратарь может обрести статус свободного агента.

«Спартак» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.