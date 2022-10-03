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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили высказался о ситуации Селихова в «Спартаке»

03 Октября 2022 • 20:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.60 X 4.30 2 5.20
09.10 14:00

Анзор Кавазашвили, который в своё время выступал за «Спартак», высказался о ситуации голкипера команды Александра Селихова.

«Если вы обратили внимание, Максименко в последнее время начал выходить в основном составе. Получается, что что-то между Селиховым и руководством «Спартака» не ладится», - такой вывод сделал Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Действующий контракт Александра Селихова со «Спартаком» рассчитан до конца 2022 календарного года. Таким образом, уже через три месяца 28-летний вратарь может обрести статус свободного агента.

«Спартак» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Селихов
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