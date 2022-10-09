«Спартак» уже повёл в матче с «Крыльями Советов»

В начале второго тайма матча 12-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» снова был забит гол. На 50-й минуте Куинси Промес прострелил вдоль линии штрафной, Данил Пруцев красиво сыграл на Александра Соболева, и форвард не имел права промахнуться - 2:1.

Напомним, что Роман Ежов отличился уже на седьмой минуте, а перед уходом команд в раздевалку Куинси Промес сравнял счет.

В турнирной таблице «Спартак» с 25 очками выходит на второе место, у его соперника 11 пунктов и 11-я строчка.