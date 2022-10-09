«Спартак» пропустил второй гол от «Крыльев Советов», но тут же вышел вперёд

В матче 12-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» события развиваются стремительно. После подачи штрафного у гостей Амер Рахманович в борьбе коленом переправил мяч в сетку. Но двойки на табло горели недолго, вышедший на замену Антон Зиньковский обыграл опекуна и с линии вратарской точно подал на голову Александра Соболева, который оформил дубль и повторно вывел «Спартак» вперед - 3:2.

Напомним, что в первом тайме забивали Роман Ежов и Куинси Промес, а на 50-й минуте метко пробил Соболев.

Спартаковцы идут на втором месте онлайн-таблицы Премьер-лиги, самарцы расположились на 11-й позиции.