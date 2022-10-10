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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский назвал ключевого игрока в составе «Спартака»

10 Октября 2022 • 22:46 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский назвал ключевого игрока в текущем составе «красно-белых».

«Понятно, что можно и нужно в любом случае отмечать Промеса и Соболева. Но отмечу Рому Зобнина за все то, что он делает на поле. Он бокс-ту-бокс, и сзади помогает, и в атаке, работоспособный, и голы забивает», – заявил плеймейкер самого титулованного клуба России в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу». По словам Зиньковского, он запомнил Зобнина по невероятной работоспособности ещё в период выступлений за «Крылья Советов».

Напомним, что Роман выступает за «Спартак» с 2016 года, став чемпионом России в первом же сезоне. Зиньковский переехал в столичный клуб этим летом.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Антон Зиньковский
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