Зиньковский назвал ключевого игрока в составе «Спартака»

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский назвал ключевого игрока в текущем составе «красно-белых».

«Понятно, что можно и нужно в любом случае отмечать Промеса и Соболева. Но отмечу Рому Зобнина за все то, что он делает на поле. Он бокс-ту-бокс, и сзади помогает, и в атаке, работоспособный, и голы забивает», – заявил плеймейкер самого титулованного клуба России в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу». По словам Зиньковского, он запомнил Зобнина по невероятной работоспособности ещё в период выступлений за «Крылья Советов».

Напомним, что Роман выступает за «Спартак» с 2016 года, став чемпионом России в первом же сезоне. Зиньковский переехал в столичный клуб этим летом.

