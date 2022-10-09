Матыцын остался доволен игрой «Спартака»

Президент «Спартака» Александр Матыцын прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ.

«Отличная игра, молодцы. Первый тайм мог быть другим, тогда была бы другая игра. Везение, удача, и в этом есть весь спорт», — цитирует Матыцына ТАСС. Функционер добавил, что будет надеяться на успех в следующем матче с ЦСКА.

«Красно-белые» разгромили «Крылья Советов» со счетом 5:2. Александр Соболев и Куинси Промес отметились дублями.

В игре 13-го тура «Спартак» встретится с ЦСКА, матч пройдет 16 октября в 20:00 по московскому времени.

На данный момент «народная команда» располагается на втором месте в РПЛ, набрав 25 очков.