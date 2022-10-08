Бубнов спрогнозировал результат матча «Спартак» - «Крылья Советов»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о матче «красно-белых» против самарских «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«2:0. У «Спартака» одна из сильнейших атакующих линий в РПЛ. «Красно-белые» задавят самарцев прессингом. Защита «Крыльев» не выдержит такого натиска», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Спартак» - «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 9 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «красно-белые» занимают четвертое место в таблице РПЛ, а самарцы идут на 11-й строчке.