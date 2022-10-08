Камоцци рассказал о любви Федуна к «Спартаку»

Франко Камоцци, помощник бывшего руководителя столичного «Спартака» Леонида Федуна, поделился информацией об отношении экс-президента к клубу.

«Федун любит «Спартак» так, как ни один другой руководитель не любит свой клуб. Уверен, он будет следить и переживать за результаты «Спартака» всю жизнь», — приводит слова итальянского функционера Sport24.

Напомним, что в августе Леонид Арнольдович сложил полномочия руководителя самого титулованного клуба России, продав все акции ПАО «Лукойл». Новым председателем совета директоров «Спартака» стал вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын. Федун руководил московским клубом с 2004 года.

