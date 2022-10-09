​Федун не согласен с вручением приза лучшему игроку матча Соболеву

Александр Соболев получил приз лучшему футболисту матча двенадцатого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (5:2). Бывший владелец московского клуба Леонид Федун не согласился с этим решением.

«Хотел бы отметить Сашу Селихова. Я бы отдал лучшего игрока ему, а не Соболеву. Спасения Селихова были решающими», - сказал Федун «Матч ТВ».

Победа над «Крыльями Советов» позволила «Спартаку» подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Теперь Гильермо Абаскаль будет готовить команду к большому дерби против ЦСКА. Битва московских грандов пройдёт в воскресенье, 16 октября.