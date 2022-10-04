Бывший игрок «Ростова» Исо Каньенда в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Пола Эшоурта я запомнил, как и спортивного директора и тренера, в «Ростове» он исполнял при мне обе функции. С ним было комфортно работать, по крайней мере мне. Как тренер он работал совсем немного, он больше занимался именно административной работой, старался всем помогать. Много общался с игроками и просто сотрудниками».

Каким он был за пределами поля?

«Тогда Пол был совсем молодым, энергичным. Он старался сделать всё, чтобы клубу было лучше, старался привнести свой опыт и адаптировать его для России, пытался вводить неформальные собрания, как пример. У меня с ним не было никаких проблем ни как с тренером, ни как со спортивным директором».

У него получится в «Спартаке»?

«Он будет хорошим спортивным директором для «Спартака». С тех пор прошло очень много времени, Пол набрался большого опыта. Для «Спартака» это хороший выбор, важно, чтобы спортивный директор был хорошо знаком с Россией, а Эшоурт связи с Россией не терял».