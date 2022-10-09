​Капитан «Крыльев Советов» на матче со «Спартаком» поддержал приговорённого Ларина

В воскресенье «Спартак» и «Крылья Советов» проводят матч двенадцатого тура чемпионата России. После второго гола самарской команды её капитан Александр Солдатенков продемонстрировал футболку, на которой было написано: «Свободу Николаю Ларину».

Таким образом Солдатенков поддержал бывшего директора академии «Чертаново», который недавно был приговорён к трём годам колонии. Николай Ларин был признан виновным в деле о мошенничестве.

Следить за игрой Премьер-лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.