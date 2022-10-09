Зотов: «Спартак» реализовал все моменты

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ.

«У «Спартака» было 99 процентов моментов — они все реализовали. Мы, к сожалению, не забили все свои моменты», — передает слова Зотова «Чемпионат».

По мнению эксперта, оборонительная игра команды после 60-й минуты встречи связана с психологией, как забили, отошли назад, пытались удержать счет.

Самарский клуб проиграл «Спартаку» с крупным счетом 2:5.

В текущем сезоне 32-летний защитник «Крыльев» принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки.