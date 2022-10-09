«Спартак» пропустил от «Крыльев Советов» уже на седьмой минуте

Как и в некоторых других матчах 12-го тура Премьер-лиги, в противостоянии «Спартака» и «Крыльев Советов» был быстро открыт счёт. Самарцы разыграли быструю атаку, Сергей Пиняев адресовал мяч Максиму Глушенкову, а тот пасовал на правый край штрафной на Романа Ежова, удар, и мяч оказался в ближней части ворот «Спартака».

При счёте 0:1 «Крылья» могут набрать 14 очков и подняться на 10-е место в таблице. «Спартак» же на эту минуту с 22 баллами делит третью строчку вместе с «Ростовом».

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