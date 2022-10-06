Кечинов считает рискованным назначение Казарцева на матч «Спартака»

Экс-игрок сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о назначении арбитра Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов».

«Назначение Казарцева на матч «Спартака» рискованное. Но людям свойственно меняться в лучшую сторону», — заявил Кечинов «Чемпионату».

Эксперт надеется, что Казарцев изменился и стал выполнять свою работу намного лучше.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 9 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка, а самарский клуб располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 11 баллов.