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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломаев: «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ»

10 Октября 2022 • 11:03 Комментировать
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» потерпели поражение от столичного «Спартака» со счетом 2:5. После этой неудачи голкиперу гостей Ивану Ломаеву задали вопрос о возможном вылете команды из Премьер-лиги.

«Для того чтобы прервать неудачную серию, нам нужно больше работать, еще усерднее. У меня есть уверенность в том, что «Крылья Советов» не вылетят в этом сезоне из РПЛ!» - приводит слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

В 12 турах чемпионата России самарский коллектив набрал 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке «Крылья Советов» на своем домашнем стадионе примут «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Ломаев
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