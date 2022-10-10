Ломаев: «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ»

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» потерпели поражение от столичного «Спартака» со счетом 2:5. После этой неудачи голкиперу гостей Ивану Ломаеву задали вопрос о возможном вылете команды из Премьер-лиги.

«Для того чтобы прервать неудачную серию, нам нужно больше работать, еще усерднее. У меня есть уверенность в том, что «Крылья Советов» не вылетят в этом сезоне из РПЛ!» - приводит слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

В 12 турах чемпионата России самарский коллектив набрал 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке «Крылья Советов» на своем домашнем стадионе примут «Сочи».