Мостовой: Пусть Абаскаль попробует занять третье место с «Уралом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Конечно, я не согласен, что Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Ничего особенного и сверхъестественного он сейчас не делает», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Спартак» обязан быть в тройке по итогам сезона, потому что состав позволяет это сделать, а Абаскаль пусть попробует занять третье место с «Уралом», тогда это будет супер, ведь сейчас он пришел в уже готовую команду.

«Красно-белые» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 11 матчей.