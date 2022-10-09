Мостовой — о матче «Спартак» - «Крылья Советов»: «Весёлая игра, но я этого и ожидал»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре 12-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» (5:2).

«Веселая игра, но я этого и ожидал. «Крылья», как и всегда, много шумят и пылят, но смотришь в таблицу — 8-10 места», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Крылья Советов» имеют слабые места, которыми «Спартак» легко смог воспользоваться, ведь у «красно-белых» есть Куинси Промес и Александр Соболев — они могут играть с такими соперниками.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 12 матчей.