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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — о матче «Спартак» - «Крылья Советов»: «Весёлая игра, но я этого и ожидал»

09 Октября 2022 • 16:44 Комментировать (1)
Спартак Москва
5:2
Крылья Советов
окончен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре 12-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» (5:2).

«Веселая игра, но я этого и ожидал. «Крылья», как и всегда, много шумят и пылят, но смотришь в таблицу — 8-10 места», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Крылья Советов» имеют слабые места, которыми «Спартак» легко смог воспользоваться, ведь у «красно-белых» есть Куинси Промес и Александр Соболев — они могут играть с такими соперниками.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 12 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Мостовой Куинси Промес Александр Соболев
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Комментарии (1)
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rac531
09 Октября 2022 в 17:32
МОСТОВОЙ
«Я сейчас хочу послушать тех, кто говорил, что Абаскаль что-то построил. На самом деле, пришeл в готовую команду и получает удовольствие. Получится –так получится, если нет, скажет: «Извините»
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