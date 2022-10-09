Денисов сравнил Абаскаля с Виторией и Ваноли

Защитник «Спартака» Даниил Денисов сравнил нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля с его предшественниками Руем Виторией и Паоло Ваноли.

По мнению 19-летнего футболиста, при испанском специалисте «красно-белые» стали демонстрировать более сбалансированный футбол.

«Витория делал упор на атаку, особенно в начале. Ваноли — на оборону и структурность игры, было больше дисциплины.

Сейчас в этом смысле мы, считаю, выглядим наиболее сбалансированно. За последние четыре матча пропустили только один мяч», — цитирует Денисова официальный сайт московского клуба.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня нынешнего года. После 11 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «красно-белые» набрали 22 очка и расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч москвичи проведут сегодня, 9 октября, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.