Жуков: «Николсон - не игрок уровня «Спартака»

Несмотря на достаточно убедительные результаты, в двенадцатом туре «Спартак» обыграл с крупным счетом «Крылья Советов», Александр Жуков считает, что команде требуется усиление. В частности, почетному президенту Олимпийского комитета России очень не нравится Шамар Николсон - он считает, что уровень игрока не соответствует уровню команды, и в очередной раз убедился в этом сегодня.

- Этот состав нуждается в усилении в каждую линию. Одного Александра Соболева мало впереди, Шамар Николсон медленный, не может принять мяч. Это не игрок «Спартака» - вынес свой вердикт Жуков в эфире телеканала «Матч ТВ».