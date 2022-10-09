​Судьи не засчитали два гола «Спартака» - команда проигрывает

В воскресенье «Спартак» на своём поле играет против «Крыльев Советов» в рамках двенадцатого тура чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля достаточно быстро пропустила и теперь пытается отыграться. По ходу первого тайма судьи не засчитали сразу два гола «красно-белых». В обоих случаях взятия ворот «крылышек» отменялись из-за положения вне игры.

Узнать подробности этих моментов можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Отметим, что на матче работает судейская бригада Василия Казарцева. Он впервые получил назначение на игру «Спартака» со времён скандального поединка «красно-белых» против «Сочи»

На текущую минуту «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Крылья Советов», в свою очередь, пока идут во второй половине таблицы.