Герус считает, что «Спартак» должен продлить контракт с Селиховым

Бывший одноклубник Александра Селихова по пермскому «Амкару» Роман Герус высказал своё мнение о ситуации с контрактом вратаря «красно-белых».

«Спартаку» надо сохранить Селихова, подписать новый контракт», - цитирует Геруса «Матч ТВ».

Бывший вратарь считает, что игрок московской команды демонстрирует весьма неплохую игру и держит высокую планку. У него есть перспективы развития игровых навыков, так как футболист находится в оптимальном возрасте.

В 2016 году Герус говорил о том, что Селихов сделал правильный выбор, согласившись на трансфер в столичный клуб.